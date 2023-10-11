Указ подписан: студентов училищ и колледжей обяжут проходить военные сборы

В Татарстане с октября текущего года по июнь 2024 введены обязательные учебные военные сборы для старшеклассников, студентов училищ и колледжей. Согласно подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным распоряжению, проведение сборов направлено на повышение подготовки граждан к военной службе.

Сборы будут проходить в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Участие в них обязательно для образовательных учреждений. Это касается лиц, которым законодательством предусмотрена подготовка к военной службе в течение двух последних лет обучения.

Кроме того, в апреле 2024 года запланированы пятидневные сборы с десятиклассниками кадетских школ, включая стажировку на базе казанского танкового училища. Те, кто по уважительным причинам не сможет пройти обучение, обязаны будут пройти дополнительные занятия по теоретическому материалу и сдать зачет.