Указ подписан: студентов отправят на военные сборы

В Татарстане, начиная с октября текущего года и продолжая до июня следующего, старшеклассники и студенты училищ и колледжей обязаны пройти учебные военные сборы. Такое распоряжение, подписал премьер-министром республики, Алексей Песошин.

Цель проведения сборов заключается в улучшении подготовки граждан к военной службе. В рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", общеобразовательные организации Татарстана должны провести учебные сборы по основам военной службы с гражданами, для которых законодательством предусмотрена подготовка к военной службе.

В дополнение к этому, апреле 2024 года запланированы пятидневные сборы с десятиклассниками кадетских школ.

Все обучающиеся, годные по состоянию здоровья, будут задействованы в сборах. Те, кто по уважительным причинам не сможет пройти сборы, обязаны будут пройти дополнительные занятия по теоретическим материалам и сдать зачет.