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Указ подписан: штрафы для огородников и садоводов вырастут до 50 тысяч рублей

С наступлением дачного сезона 2024 года российские садоводы и огородники столкнулись с новым комплексом правил, направленных на повышение экологической ответственности и соблюдение санитарных норм на приусадебных участках.

dzen.ru

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С наступлением дачного сезона 2024 года российские садоводы и огородники столкнулись с новым комплексом правил, направленных на повышение экологической ответственности и соблюдение санитарных норм на приусадебных участках. Ужесточение законодательства предполагает введение штрафов за нарушения, что требует особого внимания от всех владельцев участков.

  • Основные изменения в правилах:

На территории дачных участков теперь категорически запрещено создание свалок и хранение мусора вне специализированных контейнеров. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.

Введён штраф в размере 2000 рублей за захоронение пластиковых отходов в почве, что ранее могло проходить без внимания контролирующих органов.

Деревья теперь следует высаживать на расстоянии не менее трёх метров от границ соседних участков, нарушение чего влечёт за собой финансовые санкции.

Держать крупный рогатый скот можно только на землях сельскохозяйственного назначения. За нарушение этого положения установлены штрафы от 10 000 рублей, в зависимости от кадастровой стоимости участка.

  • Меры по контролю и поддержка садоводов:

Контроль за исполнением новых правил будет осуществляться усиленным образом. Местные администрации и другие специализированные органы будут внимательно следить за соблюдением установленных норм на протяжении всего сезона.

Для облегчения перехода к новым условиям, власти планируют реализацию программ поддержки для дачников, которые включают обучение экологически безопасным методам хозяйствования и предоставление инфраструктуры для правильной утилизации отходов.

Изменения в законодательстве, касающиеся дачного хозяйства, направлены на улучшение экологической ситуации и повышение ответственности садоводов. Строгие меры предостережения и возможные штрафы за нарушения должны стимулировать владельцев участков к более ответственному отношению к своим хозяйству и соседям, сообщает progorodsamara.ru.

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