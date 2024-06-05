Указ подписан: ставка налога на доходы физлиц вырастет до 22% уже в следующем году

Министерство финансов РФ вынесло на рассмотрение кабинета министров новый пакет реформ, нацеленных на переработку налоговой системы в отношении физических лиц.

Эти изменения, окончательно сформулированные после серии весенних обсуждений с экспертами и законодателями, предусматривают введение нескольких ключевых нововведений в налогообложение.

Детализация предложенных налоговых изменений:

Изменение прогрессивной шкалы НДФЛ: Предложено расширение налоговой шкалы до пяти категорий для обеспечения более справедливого распределения налогового бремени:

Доход до 2.4 млн рублей подлежит налогообложению по ставке 13%.

Для дохода от 2.5 млн до 5 млн рублей установлена ставка 15%.

Суммы от 5 млн до 20 млн рублей облагаются налогом 18%.

Доходы от 20 млн до 50 млн рублей налогообложены по ставке 20%.

Заработки сверх 50 млн рублей облагаются по ставке 22%.

Повышение налоговой ставки применяется только к той части дохода, которая превышает предыдущий порог.

Исключения для определенных групп: Новые налоговые ставки затрагивают всех плательщиков, кроме участников Спецоперации на Украине, для которых предусмотрены специальные условия.

Налоговые льготы для малообеспеченных семей: Семьи с двумя и более детьми и низким доходом могут претендовать на возврат части уплаченного НДФЛ, фактически уменьшая свою налоговую ставку до 6%, если их доход не превышает полутора прожиточных минимумов.

Влияние на доходы от недвижимости: Налоговая ставка на доходы от продажи недвижимости, при условии невыполнения минимального срока владения, увеличится с 13% до 15% для сумм свыше 2.4 млн рублей.

Временные рамки вступления изменений в силу: Эти поправки, после одобрения и прохождения законодательных процедур, начнут действовать не раньше 1 января 2025 года, соответственно требованиям Налогового кодекса о начале исполнения значимых модификаций с начала следующего после их принятия года.

Эти предстоящие корректировки в налоговом законодательстве затронут многих россиян, подчеркивая важность внимательного ознакомления с нововведениями и адаптации их финансового планирования под обновленные условия. Новые меры призваны улучшить эффективность налоговой системы и поддержать наиболее уязвимые слои населения, сообщили banki.ru.