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Указ подписан: ставка налога на доходы физлиц вырастет до 22% уже в 2025 году

Министерство финансов России представило на рассмотрение правительства пакет поправок к налоговому законодательству.

твойуют.рф

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Министерство финансов России представило на рассмотрение правительства пакет поправок к налоговому законодательству.

После проведения серии консультаций с экспертами и законодателями в течение весны, ведомство окончательно сформулировало предложения, касающиеся изменений в системе налогообложения физических лиц.

Основные изменения в НДФЛ:

В рамках предложенных изменений, основное внимание уделяется модификации прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Нововведения предусматривают расширение существующих налоговых категорий до пяти:

  1. Налог в размере 13% будет начисляться на годовой доход до 2,4 млн рублей;
  2. 15% налога предусмотрено для доходов от 2,5 млн до 5 млн рублей;
  3. 18% налога на доходы от 5 млн до 20 млн рублей;
  4. 20% налога применяется к доходам от 20 млн до 50 млн рублей;
  5. 22% налог установлен для доходов свыше 50 млн рублей.

Повышенная ставка будет применяться только к той части дохода, которая превышает установленные пороги. Например, при годовом доходе в 2,6 млн рублей, с суммы, превышающей 2,4 млн, будет удерживаться 15%.

Применение новых ставок:

Новая налоговая шкала будет распространяться на всех налогоплательщиков, за исключением участников СВО, для которых будут действовать особые условия.

Дополнительные меры поддержки:

Семьи с низким доходом и двумя или более детьми смогут возвращать часть уплаченного НДФЛ, что фактически снизит их налоговую ставку до 6%. Это возможно при условии, что среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Влияние на доходы от недвижимости и инвестиций:

Изменения также коснутся налогов с доходов от продажи недвижимости, где не выдержан минимальный срок владения. Ставка НДФЛ увеличится с 13% до 15% с суммы, превышающей 2,4 млн рублей.

Вступление изменений в силу:

Предлагаемые изменения, после одобрения правительством и прохождения всех этапов законодательного процесса, вступят в силу не ранее 1 января 2025 года. Это связано с требованиями Налогового кодекса о начале действия значимых изменений с начала следующего года после их принятия, сообщает информационный портал banki.ru.

Предстоящие изменения в налоговом законодательстве России затронут широкий круг граждан и потребуют от них внимательного изучения нововведений и возможной корректировки финансового планирования. Эти меры направлены на улучшение справедливости налогообложения и повышение поддержки социально уязвимых слоев населения.

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