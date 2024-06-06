Указ подписан: ставка налога на доходы физических лиц вырастет до 22% уже в 2025 году

Министерство финансов России выдвинуло на обсуждение правительства ряд реформ, направленных на обновление системы налогообложения для физических лиц.

Эти предложения, окончательно сформированные после обширных весенних консультаций с экспертами и законодателями, включают несколько значимых новшеств.

Основные пункты предложенных налоговых реформ включают:

Модификация прогрессивной шкалы НДФЛ с введением пяти категорий, что позволит более равномерно распределить налоговое бремя:

Доход до 2.4 миллиона рублей облагается налогом 13%. Доход от 2.5 миллиона до 5 млн рублей облагается налогом 15%. Доходы от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагаются налогом 18%. Доходы от 20 миллионов до 50 миллионов рублей облагаются налогом 20%. Доходы свыше 50 миллионов рублей облагаются налогом 22%.

Увеличение налоговых ставок касается только той части дохода, которая превышает предыдущий порог.

Эти изменения планируется ввести в начале 2025 года, по информации от banki.ru.