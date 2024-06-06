Указ подписан: ставка налога на доходы физических лиц вырастет до 22% уже в 2025 году
dzen.ru
Министерство финансов России выдвинуло на обсуждение правительства ряд реформ, направленных на обновление системы налогообложения для физических лиц.
Эти предложения, окончательно сформированные после обширных весенних консультаций с экспертами и законодателями, включают несколько значимых новшеств.
Основные пункты предложенных налоговых реформ включают:
Модификация прогрессивной шкалы НДФЛ с введением пяти категорий, что позволит более равномерно распределить налоговое бремя:
- Доход до 2.4 миллиона рублей облагается налогом 13%.
- Доход от 2.5 миллиона до 5 млн рублей облагается налогом 15%.
- Доходы от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагаются налогом 18%.
- Доходы от 20 миллионов до 50 миллионов рублей облагаются налогом 20%.
- Доходы свыше 50 миллионов рублей облагаются налогом 22%.
Увеличение налоговых ставок касается только той части дохода, которая превышает предыдущий порог.
Эти изменения планируется ввести в начале 2025 года, по информации от banki.ru.
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