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Указ подписан. Стало известно об ужесточении закона о мобилизации

Указ подписан. Стало известно об ужесточении закона о мобилизации

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В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, направленный на ужесточение мобилизационных мер.

Этот шаг предусматривает масштабный призыв украинцев в вооруженные силы страны, что вызвало значительные обсуждения и споры среди населения и экспертов.

Ключевые аспекты закона:

  • Процесс принятия: После жарких дебатов и многочисленных поправок, Верховная Рада Украины окончательно утвердила закон 11 апреля, и уже 16 апреля он был подписан президентом.
  • Содержание закона: Закон вводит строгие меры для уклонистов и уточняет категории лиц, подлежащих мобилизации. Ожидается, что нововведения затронут сотни тысяч граждан.
  • Социальные последствия: Введение закона уже привело к увеличению очередей в консульствах за рубежом, так как многие пытаются успеть переоформить документы по старым правилам.
  • Политическая реакция: Несмотря на критику и требования демобилизации действующих военных, законопроект был принят без включения этих норм.

Пресс-секретарь президента отметил, что документ был разработан в ответ на необходимость усиления обороноспособности страны и подготовлен с учетом текущих и потенциальных угроз. В то же время, критики закона выражают опасения относительно возможного роста коррупции и социального недовольства из-за новых мобилизационных требований.

Этот закон вступает в силу в критический момент для Украины, подчеркивая напряженность в вопросах национальной безопасности и внутренней политики, сообщает ТАСС.

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