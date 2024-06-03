Указ подписан: стало известно, кто в 2025 году заплатит больше налогов

В текущем году Министерство финансов РФ представило пакет поправок, который значительно трансформирует систему налогообложения для физических лиц и компаний.

Основные обсуждения и анализ предложений проводились на протяжении весны с участием экспертов и депутатов, что позволило скорректировать и уточнить ключевые моменты нововведений.

Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ

Одним из самых значительных изменений станет модификация НДФЛ, введение пятиступенчатой шкалы налога:

Доходы до 2.4 млн рублей в год облагаются по ставке 13%.

С доходов свыше 2.5 млн и до 5 млн рублей в год будет удерживаться 15%.

Для доходов между 5 млн и 20 млн рублей в год налог составит 18%.

Суммы свыше 20 млн до 50 млн рублей будут облагаться по ставке 20%.

Доходы, превышающие 50 млн рублей, подпадут под налог в 22%.

Эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года и коснутся всех налогоплательщиков, кроме участников СВО.

Влияние на рынок труда

Из данных Минфина следует, что только около 2 млн человек, или 3.2% трудоспособного населения России, зарабатывают более 2.4 млн рублей в год. Это указывает на то, что изменения коснутся не всех, но затронут значительную часть высокооплачиваемых специалистов.

Льготы для семей с детьми

Семьи с двумя и более детьми, чей доход на душу населения ниже 1.5 прожиточного минимума, смогут воспользоваться возможностью возврата части уплаченного НДФЛ, что фактически снизит их налоговую ставку до 6%.

Изменения для собственников недвижимости

При продаже недвижимости, не выдержанного минимального срока владения, вводится дифференцированная ставка от 13% до 15% на сумму, превышающую 2.4 млн рублей.

Прочие налоговые изменения

Налог на прибыль для организаций возрастет с 20% до 25%.

ИП и юрлица на УСН будут обязаны платить НДС при обороте свыше 60 млн рублей в год.

Продолжат действовать ставки 13% и 15% на доходы от дивидендов и депозитов, с изменением порога для повышенной ставки.

Подготовка к нововведениям

Налогоплательщикам рекомендуется тщательно изучить предстоящие изменения и подготовиться к новой налоговой реальности, следя за деталями, которые будут уточняться в процессе законодательного рассмотрения поправок. Это поможет избежать возможных финансовых неожиданностей в будущем и позволит эффективно планировать свои расходы и инвестиции, сообщает портал banki.ru.