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Указ подписан: стало известно, кто сможет получить единоразово 150 тысяч рублей

Яна Лантратова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию от партии «Справедливая Россия - За правду», предложила новую инициативу для поддержки молодых учителей в России.

smartik.ru

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Яна Лантратова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию от партии «Справедливая Россия - За правду», предложила новую инициативу для поддержки молодых учителей в России.

В её письме к министру просвещения Сергею Кравцову она выдвинула идею о федеральных стимулирующих выплатах, которые могут составлять до 150 тысяч рублей в год для начинающих педагогов, сообщает ТАСС.

Согласно предложению Лантратовой, первый год работы учителя будет подкреплён выплатой в размере 80 тысяч рублей, на второй год сумма увеличится до 100 тысяч, а на третий — до 150 тысяч рублей. Эти выплаты будут возможны при условии, что учитель заключит трудовой контракт минимум на три года с образовательным учреждением. В случае досрочного расторжения контракта учитель обязан будет вернуть всю сумму подъемных в государственный бюджет.

Лантратова подчеркивает важность этой меры в контексте проблемы дефицита молодых квалифицированных учителей, отмечая, что специалисты моложе 30 лет сегодня составляют всего около 10% от общего числа педагогических кадров в стране. Эта статистика отражает острую нужду в привлечении нового поколения учителей, которые могли бы внести свежие идеи и подходы в процесс обучения.

Это предложение призвано не только улучшить материальное положение учителей на начальном этапе их карьеры, но и стимулировать приток талантливой молодежи в профессию, что является критически важным для обеспечения будущего образовательной системы России.

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