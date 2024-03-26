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Указ подписан: стало известно, кто будет призван на военные сборы в 2024 году

Указ подписан: стало известно, кто будет призван на военные сборы в 2024 году

гувм-мвд.рф

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Президент РФ Владимир Путин утвердил новое положение о военных сборах, которое начнет действовать с 2024 года, как сообщает официальный портал правовых актов.

В соответствии с указом, в следующем году ряд военнослужащих запаса будет призван на военные сборы в различные подразделения Вооруженных Сил РФ, включая Национальную гвардию и другие специализированные воинские формирования.

Указ президента вносит изменения в нормы Трудового кодекса, регулирующие продолжительность и условия проведения военных сборов. Так, в документе установлена новая продолжительность рабочей недели для призванных на сборы, а также ряд льгот и ограничений для определенных категорий граждан, включая образовательные и социальные аспекты.

Согласно нововведениям, все категории военнообязанных, кроме определенных исключений, подлежат призыву. Исключения затрагивают широкий круг лиц, от студентов до многодетных отцов и лиц, ограниченных в правах в связи с состоянием здоровья.

Ожидается, что эти меры помогут укрепить обороноспособность страны, одновременно обеспечивая баланс между военными обязанностями и гражданской жизнью призванных. Правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить исполнение указа, гарантируя права и интересы граждан, вызванных на военные сборы.

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