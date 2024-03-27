Президент России Владимир Путин утвердил новый указ, касающийся проведения военных сборов в 2024 году, который уже размещен на портале официальных правовых актов.

В соответствии с этим документом, в текущем году предстоит призыв граждан из запаса для участия в военных сборах, затрагивающих различные структуры, включая Вооруженные силы РФ и органы Федеральной службы безопасности.

Охватываются все военнообязанные лица, которые ранее служили по призыву или прошли обучение в военных учебных заведениях, а также те, кто был уволен с военной службы и зачислен в запас. Военные сборы представляют собой ежегодную рутинную процедуру, направленную на повышение боевых навыков резервистов. Уведомления о сборах будут отправлены после того, как соответствующая директива достигнет военных комиссариатов.

Эти мероприятия имеют ограничение по продолжительности — до двух месяцев за один призыв, и общее время, проведенное на сборах, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, существует ряд оснований для освобождения от участия в сборах, включая здоровье, занятость в критически важных секторах экономики, наличие исключительных семейных обстоятельств и другие.

Правительство РФ и региональные органы власти должны обеспечить организационное сопровождение процесса призыва и проведения военных сборов. Данный указ вступает в силу с момента его публикации, задавая тон для военной подготовки в предстоящем году.