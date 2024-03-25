Указ подписан: стало известно кого призовут на военные сборы в 2024 году

Президент России, Владимир Путин, официально утвердил указ, который предписывает мобилизацию граждан, находящихся на военном учете в запасе, для участия в военных учениях в 2024 году.

Документ был опубликован на государственном портале правовой информации и вводит в действие планы по повышению уровня подготовленности и квалификации резервных войск страны.

Согласно данному указу, на военные учения будут призываться те, кто прошел службу в армии или получил соответствующее образование, а также лица, достигшие 30 лет или ранее уволенные в запас. Распоряжение о начале сборов будет направлено после того, как мобилизационные отделы Министерства обороны РФ подготовят и направят нужные указания в военные комиссариаты по всей стране.

Запасников могут вызвать на службу один раз в три года, причем максимальная длительность одного периода сборов ограничена двумя месяцами. В документе также прописаны основания, по которым некоторые категории граждан могут быть освобождены от участия в сборах, включая лиц с ограниченной годностью к службе, женщин и индивидуумов, находящихся в особых обстоятельствах.

Этот шаг подчеркивает стремление российского правительства к усилению обороноспособности страны и к подготовке резервных сил, гарантируя оперативное и эффективное реагирование на любые вызовы. Указ вступает в силу с момента его публикации, обязывая соответствующие институты к активным действиям по его выполнению.