Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан: стало известно кого призовут на военные сборы в 2024 году

Указ подписан: стало известно кого призовут на военные сборы в 2024 году

topnews.ru

Подписаться в Telegram

Президент России, Владимир Путин, официально утвердил указ, который предписывает мобилизацию граждан, находящихся на военном учете в запасе, для участия в военных учениях в 2024 году.

Документ был опубликован на государственном портале правовой информации и вводит в действие планы по повышению уровня подготовленности и квалификации резервных войск страны.

Согласно данному указу, на военные учения будут призываться те, кто прошел службу в армии или получил соответствующее образование, а также лица, достигшие 30 лет или ранее уволенные в запас. Распоряжение о начале сборов будет направлено после того, как мобилизационные отделы Министерства обороны РФ подготовят и направят нужные указания в военные комиссариаты по всей стране.

Запасников могут вызвать на службу один раз в три года, причем максимальная длительность одного периода сборов ограничена двумя месяцами. В документе также прописаны основания, по которым некоторые категории граждан могут быть освобождены от участия в сборах, включая лиц с ограниченной годностью к службе, женщин и индивидуумов, находящихся в особых обстоятельствах.

Этот шаг подчеркивает стремление российского правительства к усилению обороноспособности страны и к подготовке резервных сил, гарантируя оперативное и эффективное реагирование на любые вызовы. Указ вступает в силу с момента его публикации, обязывая соответствующие институты к активным действиям по его выполнению.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

49 минут назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

препараты для генератора холодного тумана от насекомых

Новости Казани

4 часа назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Интересное в Казани

3 дня назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

лечение волос нижний новгород в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Новости Татарстана

19 часов назад

В татарстанских питомниках начались работы по «чернению снега»

Новости Казани

21 час назад

Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани построит «СЗ БРИКС»

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье
Лонгриды
день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

19 минут назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

34 минуты назад

Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками

Новости Татарстана

49 минут назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Татарстана

59 минут назад

Рустам Минниханов встретился с гендиректором Wildberries
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
5 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

час назад

В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья

Новости Казани

час назад

В Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане были закрыты все ледовые переправы
Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»
Интересное в Казани
5 дней назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»