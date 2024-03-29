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Указ подписан: стало известно, кого из россиян будут призывать на военные сборы в 2024 году

Указ подписан: стало известно, кого из россиян будут призывать на военные сборы в 2024 году

opendata.tver.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новые меры, касающиеся военных сборов для военнослужащих запаса в 2024 году.

Детали утверждённого указа теперь доступны на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, в этом году предстоит призыв резервистов для прохождения военных сборов, которые затронут различные военные и спасательные структуры страны. Цель данной инициативы – укрепление обороноспособности и готовности к нестандартным ситуациям.

Процедура затрагивает лиц, находящихся в военном запасе, включая прошедших срочную службу и обучение в военных учебных центрах. Также рассмотрены условия для лиц, достигших определённого возраста или уволенных в запас.

Особое внимание уделено мерам, которые могут привести к временному ограничению прав на управление транспортными средствами для граждан с задолженностями. Сумма долга, вызывающая такие ограничения, установлена на уровне 10 тысяч рублей и выше.

Указ также содержит информацию о категориях граждан, которые могут быть освобождены от участия в сборах. Это включает определённые профессиональные группы, студентов, многодетных отцов и другие исключения, обеспечивающие баланс между государственной необходимостью и личными обстоятельствами граждан.

Власти РФ поручено гарантировать исполнение указа, что включает подготовку и реализацию всех необходимых мер для организации и проведения военных сборов. Указ вступает в силу немедленно после публикации, подчёркивая его актуальность и важность в текущем году.

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