Указ подписан: стало известно, кого будут призывать на военные сборы в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин издал указ, касающийся проведения военных сборов в 2024 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому указу, военнослужащие запаса будут привлечены к участию в военных сборах, которые затрагивают различные силовые структуры страны, включая Вооруженные силы, Национальную гвардию и другие.

В рамках этого мероприятия, запасники могут быть призваны независимо от их предыдущего опыта военной службы или достижения определенного возраста. Участие в военных сборах является ключевым элементом укрепления боевой готовности резервных сил страны.

Военные сборы проводятся на регулярной основе и являются частью плановых мероприятий по улучшению военно-профессиональных навыков резервистов. Процесс включает в себя выдачу повесток, которые распределяются после получения соответствующих директив от министерства обороны.

Однако существуют исключения из правил призыва на военные сборы, касающиеся различных категорий граждан, включая лиц с ограниченной годностью к службе, работников определенных профессий и отраслей, а также лиц, имеющих особые личные обстоятельства.

В конечном счете, данный указ направлен на координацию усилий различных ведомств и органов власти для обеспечения организации и проведения военных сборов, способствуя тем самым укреплению обороноспособности государства.