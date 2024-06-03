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Указ подписан: стало известно, что ждет неработающих российских пенсионеров с 1 июня

С первого июня 2024 года в России начинают действовать новые правила начисления пенсий, которые касаются различных категорий пенсионеров в зависимости от региона проживания.

dzen.ru

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С первого июня 2024 года в России начинают действовать новые правила начисления пенсий, которые касаются различных категорий пенсионеров в зависимости от региона проживания.

Особое внимание уделяется улучшению условий для пожилых людей, как рассказала Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы».

В частности, в Краснодарском крае происходит индексация стоимости льгот на проезд в городском общественном транспорте. С 1 июня текущего года стоимость ежемесячного проездного билета для пенсионеров, ветеранов и других льготных категорий граждан установлена на новом уровне. Например, цена проездного на автобус составит 380 рублей, на троллейбус и трамвай — 490 рублей, а комплексный билет на все виды транспорта — 770 рублей.

Кроме того, значительные изменения коснутся пенсионеров, достигших 80 лет и инвалидов I группы, которым в июне 2024 года предусмотрена прибавка к пенсии на 100 процентов, что составит 8134,88 рубля. Эта мера касается тех, кто впервые достиг этого возраста или статуса, при этом повторное увеличение для тех, кто уже получает такую надбавку, не предусмотрено.

Елена Кузнецова, юрист, добавила, что пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность, также могут рассчитывать на пересмотр размера пенсии в июне. Она подчеркнула, что в России пенсия неработающих пенсионеров традиционно индексируется каждый год с 1 января, и этот размер фиксируется до нового трудоустройства или изменений в трудовом статусе.

Отдельное внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны, которым в рамках празднования Дня Победы были автоматически начислены единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты были перечислены в апреле и включали в себя две пенсии, ежемесячные денежные выплаты и другие виды поддержки.

В Социальном фонде России подтвердили, что средний доход ветеранов с учетом этих выплат в текущем году составляет около 64,6 тысячи рублей в месяц. Эти изменения являются частью общенациональных усилий по улучшению условий жизни пенсионеров и льготников, направленных на повышение их благосостояния и социальной поддержки, сообщает life.ru.

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