Указ подписан: стало известно, что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня
С наступлением лета российские пенсионеры столкнутся с рядом изменений – как на федеральном, так и на региональном уровне. Кому-то повысят пенсии, а кому-то пересчитают размер льгот. Разбираемся в деталях вместе с экспертами.
Региональные особенности:
Как отмечает Оксана Красовская, ведущий юрист "Европейской юридической службы", с 1 июня в некоторых регионах будет проведена индексация льготной стоимости проезда. Например, в Краснодарском крае льготные проездные подорожают для пенсионеров, ветеранов труда, тружеников тыла и других категорий, чей доход не превышает двукратный прожиточный минимум.
Федеральные надбавки:
С 1 июня фиксированную выплату к пенсии увеличат на 8134,88 рубля.
Важно: лицам, уже достигшим 80 лет, а также инвалидам I группы, дополнительно эту выплату не назначают.
Индексация для уволившихся пенсионеров:
Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, в июне могут рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций.
Важно помнить, что изменения в системе пенсионного обеспечения и предоставления льгот происходят регулярно. Рекомендуется следить за новостями и при необходимости обращаться за консультацией в Социальный фонд или к юристам.
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