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Указ подписан: стали известны катастрофические штрафы для водителей с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вст...

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С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступят в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Госдума готова рассмотреть соответствующий законопроект 12 декабря 2024 года.

Среди изменений — повышение размеров штрафов за самые распространённые нарушения, ужесточение санкций за повторные правонарушения и сокращение льгот на оплату штрафов. Расскажем обо всех нововведениях и их последствиях для водителей.

Какие изменения ждут водителей?

Законопроект, уже одобренный комитетом по госстроительству и законодательству, внесёт изменения в КоАП. Основное внимание уделено наиболее частым нарушениям, на которые приходится до 75% всех случаев, зафиксированных ГИБДД.

Повышенные штрафы за ключевые нарушения:

  • Езда без пристёгнутого ремня безопасности: штраф увеличен с 1000 до 1500 рублей.
  • Превышение скорости на 20-40 км/ч: вместо 500 рублей придётся заплатить 750 рублей.
  • Проезд на красный сигнал светофора: штраф вырастет с 1000 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — до 7500 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.
  • Езда в нетрезвом виде: штраф увеличится с 30 000 до 45 000 рублей, сохранив лишение прав на срок до 2 лет.
  • Езда по обочине: наказание ужесточится с 1500 до 2500 рублей.

Новые условия льготной оплаты штрафов

С 2025 года льгота на оплату штрафов также претерпит изменения:

  • Скидка сокращена: теперь вместо 50% водители смогут оплатить лишь 25% от суммы штрафа.
  • Продление срока льготной оплаты: оплатить штраф со скидкой можно будет в течение 30 дней (вместо нынешних 20).

Эти изменения призваны стимулировать более дисциплинированное поведение на дорогах, сохраняя при этом возможность быстрой оплаты штрафов.

Ужесточение за езду без ОСАГО

Законопроект также затрагивает ответственность за управление автомобилем без обязательной страховки ОСАГО. Повторное нарушение обойдётся водителю в 3000-5000 рублей. Это нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа незастрахованных машин на дорогах.

Куда идут доходы от штрафов?

До настоящего времени все поступления от штрафов отправлялись в бюджеты регионов, где было зафиксировано нарушение. Однако с 2025 года планируется распределять доходы следующим образом:

  • 25% — в федеральный бюджет.
  • 75% — в региональный бюджет.

Эта мера, предложенная Минфином, уже одобрена правительством. Ожидается, что увеличение штрафов компенсирует перераспределение средств и не приведёт к сокращению доходов регионов.

Что это значит для водителей?

Нововведения делают штрафы более ощутимыми, особенно для тех, кто систематически нарушает правила. Вместе с тем водители должны учитывать:

  • Повышенные штрафы: соблюдение ПДД становится экономически выгоднее, чем их нарушение.
  • Сокращение скидки: оплачивать штрафы быстро, чтобы воспользоваться льготой, станет менее выгодным.
  • Ужесточение контроля: повторные нарушения будут караться значительно строже.

С 1 января 2025 года ужесточение штрафов за нарушение ПДД станет важным шагом к улучшению безопасности на дорогах России. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить как свои деньги, так и спокойствие. Соблюдение ПДД становится не только обязанностью, но и экономически разумным выбором.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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