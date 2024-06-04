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Указ подписан: стали известны даты и правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году

В свете недавних изменений в регламенте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), учащиеся, не достигшие минимального порога баллов, получили дополнительные шансы на исправление результатов.

flectone.ru

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В свете недавних изменений в регламенте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), учащиеся, не достигшие минимального порога баллов, получили дополнительные шансы на исправление результатов. Это касается как обязательных, так и дополнительных предметов.

ЕГЭ традиционно является ключевым этапом для получения аттестата и поступления в вузы. Основные требования включают сдачу русского языка и математики. В 2024 году минимальные баллы составляют 24 по русскому и 3 по базовой математике из возможных пяти. Для поступления в вуз требования к баллам выше, и они варьируются в зависимости от учебного заведения и выбранной специальности.

Правила пересдачи ЕГЭ также претерпели изменения. Если учащиеся не достигли порога для получения аттестата, у них есть возможность пересдать экзамены в резервные дни основного периода или во время специально назначенных дополнительных сессий. Это касается и предметов по выбору, даты которых были добавлены в расписание экзаменов после инициативы, объявленной президентом в феврале.

Резервные дни для пересдачи начнутся уже в июне и продолжатся в июле. Например, на 13 июня запланированы экзамены по географии, литературе и обществознанию. Пересдачи планируются на 4 и 5 числа июля, когда ученики смогут пересдать один из выбранных предметов. Это дает возможность подтвердить результаты до окончания приемной кампании в вузах.

Однако важно помнить, что учитывается только последний результат, предыдущие попытки аннулируются. Это подразумевает, что студенты должны тщательно подготовиться к пересдаче, чтобы улучшить свои шансы на успех.

Подходящее планирование и подготовка к ЕГЭ критически важны в свете новых возможностей для пересдачи. Ученикам необходимо внимательно следить за расписанием и требованиями к экзаменам, чтобы использовать предоставленные шансы наилучшим образом. Если результаты первой попытки оказались ниже ожиданий, новые правила предоставляют дополнительное время и возможности для подготовки, что может оказаться решающим фактором в поступлении в выбранный вуз.

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