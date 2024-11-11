Указ подписан, сроки определены: российских пенсионеров ждут крайне неприятные изменения в 2025 году

С начала 2025 года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 7,3%. Это касается как пенсионеров, уже прекративших трудовую деятельность, так и тех, кто все еще работает — для последних это будет первое повышение с 2015 года.

В 2026 и 2027 годах планируется провести индексацию пенсий дважды в год — 1 февраля и 1 апреля.

Ожидаемые изменения в пенсионных выплатах

В соответствии с проектом бюджета Фонда социального и пенсионного страхования, предполагается, что в 2025 году страховые пенсии по старости будут получать около 42 миллионов россиян. Средний размер пенсионных выплат ожидается на уровне 24 059 рублей, а пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рубля. Для работающих пенсионеров индексация пройдет автоматически, без необходимости обращения за перерасчетом, что существенно упростит процесс.

Расчет страховой пенсии по старости включает умножение суммы накопленных пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента, с добавлением фиксированной выплаты. С января 2025 года фиксированная выплата составит 8 728 рублей 73 копейки, обеспечивая пенсию около 13 тысяч рублей при наличии 30 баллов.

Будущие планы на индексацию пенсий

Индексации в 2026 и 2027 годах предусмотрены с учетом инфляции и экономической ситуации в стране: в феврале на 4,5% и 4%, а в апреле на 5,5% и 4,1% соответственно. Кроме того, с апреля 2025 года ожидается увеличение социальных пенсий и государственных выплат на 14,75%, что поднимет средний размер социальной пенсии до 15 456 рублей.

Различные виды пенсий в России

Государственные пенсии предназначены для лиц без права на страховые пенсии, включая военных, госслужащих, пострадавших от катастроф.

Страховые пенсии выдаются гражданам по достижении пенсионного возраста или в случае инвалидности/потери кормильца, и зависят от стажа и заработка.

Социальные пенсии обеспечивают тех, кто не имеет права на страховую пенсию.

Накопительная пенсия формировалась в период с 2002 по 2013 год и продолжает инвестироваться несмотря на мораторий.

Как оформить пенсию?

Для оформления пенсии необходимо подать заявление через отделение Социального фонда России, МФЦ или портал «Госуслуги». Помимо паспорта, потребуются документы, подтверждающие стаж и заработок. С помощью онлайн-калькулятора на сайте Социального фонда можно узнать ориентировочный размер будущей пенсии.

Эти изменения и улучшения в пенсионной системе направлены на поддержку пожилых граждан и обеспечение их достойного уровня жизни в контексте текущих и будущих экономических условий.

