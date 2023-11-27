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Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут не очень приятные изменения в 2024 году

Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут не очень приятные изменения в 2024 году

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В скором будущем в России планируются изменения в законодательстве, которые коснутся работающих пенсионеров. Об этом сообщает Ирина Сивакова, доктор юридических наук, в интервью PRIMPRESS.

Эксперт разъяснила, что уже в следующем году предельная база, по которой начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК или пенсионные баллы), будет увеличена до более чем 2,2 миллионов рублей. Используя этот коэффициент, производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров ежегодно в августе.

Юрист отмечает, что с увеличением предельной базы каждый год становится все сложнее для пенсионеров набрать необходимое количество ИПК, даже при сохранении текущего уровня заработной платы.

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