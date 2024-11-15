Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ожидают очень неприятные изменения в 2025 году
9111.ru
В 2025 году российскую пенсионную систему ожидают важные преобразования, направленные на улучшение благосостояния пенсионеров.
Президент России подписал указ, устанавливающий новые меры поддержки для граждан пенсионного возраста.
Индексация пенсий
С 1 января следующего года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3 процента, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год. Это повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров, для которых индексация возобновляется впервые с 2016 года.
Изменения в выплатах
В декабре текущего года пенсионеры получат 2 выплаты: стандартную декабрьскую пенсию и авансовую выплату за январь 2025 года. Это связано с графиком работы банков в период новогодних праздников и направлено на обеспечение своевременного получения средств.
Переход на цифровые сервисы
С 2025 года планируется активное внедрение цифровых технологий в процесс получения и управления пенсионными выплатами. Пенсионерам будет предложено использовать онлайн-сервисы для контроля за начислениями и получения консультаций, что повысит удобство и оперативность взаимодействия с СФР.
Предстоящие изменения в пенсионной системе России в 2025 году направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и адаптацию системы к современным требованиям. Важно быть в курсе этих нововведений и своевременно использовать предоставляемые возможности для улучшения своего благосостояния.
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