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Указ подписан срочно: ветеранам труда положены специальные выплаты

Указ подписан срочно: ветеранам труда положены специальные выплаты

2024g.ru

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Стало известно, что в Российской Федерации ветераны труда имеют право получать дополнительные выплаты к своим пенсиям.

Ситуация, связанная с пенсионером Васильковым, которого лишили доплаты ветерана труда, вызвала глубокий резонанс в обществе, поднимая вопросы социальной справедливости и защиты прав граждан. В ходе прямой линии с президентом страны Васильков выразил своё недовольство отменой доплат.

Выяснилось, что решение о лишении ветеранов труда выплат было принято властями региона из-за нехватки бюджетных средств. Если доход пенсионера превышал 175 процентов от установленного прожиточного минимума, ему отказывали в этой доплате. Но благодаря вмешательству президента, справедливость восторжествовала.

В результате пенсионеру Василькову вернули доплату к пенсии в размере 550 рублей, несмотря на то что его доход превышал установленный лимит. Вместе с тем возвращение допвыплат ожидает ещё 98 000 жителей области.

Подобные истории восстановления прав происходят и в других регионах Российской Федерации, что свидетельствует о важности защиты социальных прав граждан и готовности властей к исправлению ошибок. Возвращение доплат стало значимым шагом к установлению социальной справедливости и подтверждением того, что государство берёт на себя ответственность за благополучие своих граждан, сообщает «Наша газета».

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