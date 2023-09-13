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Указ подписан: Шойгу утвердил перечень категорий, которых мобилизация точно не коснется

Указ подписан: Шойгу утвердил перечень категорий, которых мобилизация точно не коснется

ria.ru

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Министр обороны России утвердил перечень из 26 категорий, которые точно не будут подлежать призыву по мобилизации, в период военного положения и в военное время. В документе речь идет о призыве по контракту.

Список военного ведомства состоит из 26 наименований болезней, с которыми пойти служить в зону СВО будет нельзя. Среди них: ВИЧ, диабет, астма, отсутствие конечностей, гипертония, заболевание сердца и другие.

В пояснительной записке к закону отмечается, что он разработан для реализации закона, который разрешает судимым россиянам служить по контракту в российской армии. Ранее это было невозможно.

Частичная мобилизация в России стартовала почти год назад — 21 сентября 2022. Для набора 300 тысяч мобилизованных понадобилось около одного месяца. При этом документ, который бы завершил действие мобилизации президентом так и не был подписан, поэтому для находящихся в зоне СВО контрактников продолжает действовать ряд ограничений. К примеру, они не могут уволиться со службы по истечении контракта.

Накануне, 12 сентября Путин отметил, что, по его мнению, проводить новую мобилизацию сейчас нет необходимости, но мобилизованных в сентябре 2022 года когда-то надо будет возвращать домой.

Придут ли им на смену новые мобилизованные — вопрос открытый.

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