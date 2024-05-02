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Указ подписан. Собственников квартир с балконом, ждет большой сюрприз с мая

Указ подписан. Собственников квартир с балконом, ждет большой сюрприз с мая

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Новое правило для россиян: что нужно знать о курении на балконе

С 30 апреля вступает в силу новое правило, которое касается жителей многоквартирных домов с балконами. Верховный суд вынес решение, что курение на балконе не должно нарушать права соседей.

Ранее суды отклоняли иски о запрете курения на балконах, поскольку они не входили в список запрещенных мест. Однако Верховный суд добавил важное условие: необходимо уважать права всех соседей.

Из этого следует, что жильцы могут требовать компенсацию за вред, если дым от курения на балконе попадает в их квартиры.

Юрист Максим Иванов предупреждает, что новое правило может привести к увеличению числа судебных споров между соседями. Он советует жителям договариваться между собой и находить компромиссы, чтобы избежать конфликтов.

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