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Указ подписан: с начала августа за отопление и воду российские пенсионеры больше не платят

С первого августа 2024 года в России вступят в ...

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С первого августа 2024 года в России вступят в силу важные перемены, касающиеся оплаты коммунальных услуг для людей пожилого возраста.

Теперь пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право не оплачивать коммунальные услуги в случае, если они не соответствуют установленным государственным стандартам качества.

Освобождение от оплаты за некачественные услуги:

Россияне, которые уже получают пенсию, теперь могут не платить за отопление и горячую воду, если температура в их домах и качество воды не отвечают нормам. Эти меры направлены на улучшение условий проживания для пожилых россиян

Упрощенное подтверждение некачественного обслуживания:

Теперь пожилые граждане могут использовать фото или видео как доказательства плохого предоставления услуг. Это значительно упрощает процесс подачи жалоб и ускоряет решение возникающих вопросов.

Право на компенсацию:

Согласно новым положениям, пенсионеры вправе требовать возврат 50% от стоимости услуги, если она была оказана ненадлежащим образом. Эта мера усиливает защиту их прав и обеспечивает поддержку при недобросовестном обслуживании.

Влияние реформ на общество:

Эти инициативы способствуют укреплению социальной поддержки пожилых граждан, улучшая их качество жизни и обеспечивая более высокие стандарты обслуживания. Они наделяют пенсионеров возможностью более эффективно защищать свои интересы и повышают общие стандарты в сфере коммунальных услуг.

Эти меры значительно усиливают защиту прав пенсионеров по всей стране, предоставляя им действенные инструменты для контроля качества предоставляемых услуг и улучшения жилых условий.

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