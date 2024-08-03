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Указ подписан: с начала августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С августа 2024 года, в Российской Федерации нач...

dzen.ru

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С августа 2024 года, в Российской Федерации начинает действовать нововведение, направленное на поддержку старшего поколения в сфере коммунальных платежей.

Пожилые граждане теперь имеют возможность не оплачивать услуги, качество которых не соответствует государственным стандартам.

Согласно новой регуляции, если температура в жилище пожилого россиянина ниже установленной нормы, они освобождаются от оплаты за отопление. Такое же правило применяется к услугам поставки горячей воды, не соответствующим санитарным нормам, что позволяет исключить оплату за неудовлетворительные услуги.

Данная инициатива направлена на улучшение жизни пожилых людей, обеспечивая им более комфортные условия проживания. Ключевым новшеством является разрешение использовать фотографические и видеоматериалы в качестве подтверждения скверного качества услуг. Это дает возможность пенсионерам легко и наглядно документировать нарушения.

Кроме того, согласно решению Верховного суда, пожилые граждане могут требовать компенсацию в размере до половины стоимости за услуги, оказанные с нарушениями. Это обеспечивает справедливую защиту их интересов и прав на качественное обслуживание.

Эти изменения отражают стремление правительства защитить права старшего поколения, предоставляя им эффективные инструменты для обеспечения их благополучия и улучшения условий проживания.

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