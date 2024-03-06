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Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры не будут больше платить

Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры не будут больше платить

9111.ru

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В начале марта этого года в Российской Федерации стартовала новая инициатива, направленная на поддержку пожилых людей и повышение качества их жизни.

Согласно инициативе, россиянам, получающим пенсию по старости, предоставляется возможность освободиться от оплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг, если качество предоставляемых услуг не соответствует установленным стандартам.

Например, пожилые люди освобождаются от оплаты услуг по отоплению, если температура в их домах в течение определенного времени опускается ниже установленных норм. Они также освобождаются от оплаты горячей воды, если качество горячего водоснабжения оставляет желать лучшего. Для этого им необходимо предоставить фото- или видеоматериалы, подтверждающие недостатки предоставляемых услуг.

Кроме того, Верховный суд РФ постановил, что пенсионеры могут получить частичную компенсацию, если качество услуг не соответствует установленным стандартам. Эти изменения направлены на повышение качества жизни пожилых людей и создание для них более комфортных условий проживания.

Новая инициатива направлена на создание благоприятных условий для жизни пожилых людей и защиту их интересов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это важный шаг на пути к улучшению социальной защиты пожилых людей и построению более справедливого общества.

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