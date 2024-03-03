Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры больше платить не должны

С 1 марта 2024 года пожилым жителям России будет предоставляться возможность освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг в случае их неприемлемого качества. В соответствии с новой политикой, пенсионеры будут освобождены от оплаты отопления, если в их квартире сохраняется низкая температура в течение продолжительного времени, не соответствующая установленным нормам.

То же самое правило будет распространяться и на горячую воду: пенсионеры смогут не платить за эту услугу, если ее качество не отвечает санитарным стандартам. Важно отметить, что появились новые способы доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.

Кроме того, Верховный Суд принял решение, согласно которому пенсионеры имеют право на компенсацию 50% стоимости услуги, если имеются доказательства ее низкого качества.