Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры больше платить не будут
ngs24.ru
Указ, который вступит в силу с марта 2024 года, открывает новый горизонт поддержки для пожилых граждан России. В соответствии с этой политикой, старшее поколение имеет возможность освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг, в случае возникновения проблем с их стандартами качества. Как следствие, пенсионеры, проживающие в квартирах, где температура на протяжении продолжительного времени держится ниже установленных норм, получают право не оплачивать отопление.
Более того, Верховный суд принял решение, согласно которому пожилые граждане имеют право на частичную компенсацию стоимости услуги при наличии достаточных доказательств, свидетельствующих о низком качестве предоставленной услуги.