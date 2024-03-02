Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры больше платить не будут

Указ, который вступит в силу с марта 2024 года, открывает новый горизонт поддержки для пожилых граждан России. В соответствии с этой политикой, старшее поколение имеет возможность освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг, в случае возникновения проблем с их стандартами качества. Как следствие, пенсионеры, проживающие в квартирах, где температура на протяжении продолжительного времени держится ниже установленных норм, получают право не оплачивать отопление.





Аналогичное правило распространяется и на горячую воду: в случае несоответствия услуги санитарным нормам, пенсионерам предоставляется возможность не оплачивать данное обслуживание. Стоит отметить, что представлены новые возможности для доказательства нечестных действий со стороны поставщиков услуг. Для этого достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы, подтверждающие некорректность предоставленной услуги.Более того, Верховный суд принял решение, согласно которому пожилые граждане имеют право на частичную компенсацию стоимости услуги при наличии достаточных доказательств, свидетельствующих о низком качестве предоставленной услуги.