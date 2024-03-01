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Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят

Указ подписан: с марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят

9111.ru

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С начала марта 2024 года пожилым гражданам России была предоставлена новая мера поддержки в виде права освобождения от оплаты определенных коммунальных услуг.

Теперь они могут не платить за отопление и горячую воду в случае, если качество этих услуг не соответствует установленным нормам. Кроме того, они имеют право на возмещение половины стоимости услуги при предъявлении доказательств ее низкого качества. Важно отметить, что для подтверждения проблемы достаточно сделать фотографию или видеозапись, сообщает progorod43.

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