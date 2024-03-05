Указ подписан: с марта пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и воды

С начала марта 2024 года в России введена новая инициатива, направленная на оказание помощи пожилым гражданам.

Теперь россиянам, получающим страховую пенсию по возрасту, предоставляется возможность освобождаться от оплаты определенного набора ЖКУ в случае, если качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. К примеру, они могут не платить за отопление, если температура в их жилище некоторое время ниже установленных норм. То же самое касается и горячей воды: в случае, если ее качество не соответствует стандартам безопасности и гигиены, пожилые граждане освобождаются от ее оплаты. Для этого нужно только предоставить фотографии или видео, доказывающие недобросовестную работу УК.

Кроме того, высшая судебная инстанция Российской Федерации приняла решение о возможности получения пенсионерами частичного возмещения расходов, если качество услуг не соответствует установленным стандартам. Все эти изменения направлены на улучшение качества жизни пожилых людей и обеспечение им более комфортных условий проживания.