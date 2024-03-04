Для поддержки пожилых граждан с марта 2024 года в Российской Федерации в силу вступает новая мера.

Теперь пенсионерам предоставляется возможность не оплачивать определенные ЖКУ в случае их низкого качества. Согласно новому решению, пенсионеры освобождаются от оплаты отопления в случае, если в их жилище длительное время поддерживается температура ниже установленных норм.

То же самое правило распространяется и на горячее водоснабжение: пожилые люди смогут не платить за эту услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Следует отметить, что появились новые методы документирования недостатков от поставщиков услуг - достаточно просто сделать фото или видеозапись проблемы.

Вместе с тем Верховный суд РФ принял решение, согласно которому пенсионеры имеют право на возмещение 1/2 суммы оплаченной услуги при наличии подтверждения ее плохого качества.

Данное нововведение направлено на защиту интересов российских пенсионеров, так как они являются одним из самых слабых социальных слоев населения страны, и обеспечение им более комфортного проживания. Они позволяют пенсионерам активно контролировать качество предоставляемых им услуг и требовать своих прав в случае несоблюдения установленных санитарных норм.

Такие инициативы способствуют улучшению качества жизни пожилых граждан, повышению их комфорта и безопасности. Важно, чтобы данные меры были реализованы эффективно и справедливо, чтобы каждый пенсионер мог получить необходимую поддержку и защиту со стороны государства.