Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: с конца ноября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной

Желание сделать квартиру уютнее и функциональне...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Желание сделать квартиру уютнее и функциональнее нередко приводит к идее перепланировки. Однако за этим решением скрываются юридические и технические нюансы, которые могут обернуться штрафами, судебными разбирательствами и необходимостью восстановить жилье в первоначальный вид.

Расскажем, как избежать ошибок и сделать всё по закону.

Что такое перепланировка и почему это важно?

Перепланировка — это изменение конфигурации жилого помещения, связанное с переносом стен, коммуникаций или функциональных зон. Одним из самых спорных и рискованных видов перепланировки является перенос «мокрых зон» (ванной, кухни, санузла) на территорию жилых помещений.

Согласно Жилищному кодексу РФ, кухня или ванная не могут располагаться над жилыми комнатами соседей. Такое нарушение чревато как юридическими, так и техническими проблемами.

Пример из практики: дело в Алтайском крае

В Алтайском крае собственник квартиры решил объединить ванную, кухню, санузел и коридор в одно помещение. Мокрые зоны оказались над кухней соседей снизу, а спальня была переоборудована в кухню с установкой мойки и водопровода. Несмотря на попытки узаконить изменения через суд, областной суд постановил вернуть квартиру в первоначальное состояние. Это стало ярким примером, что не все изменения возможно легализовать, даже при большом желании владельца.

Какие риски влечёт за собой незаконная перепланировка?

  • Штрафы и обязательство восстановить жильё.

В случае несогласованной перепланировки собственнику могут выписать штраф и обязать вернуть квартиру в исходное состояние. Это не только дополнительные траты, но и значительные неудобства.

  • Жалобы соседей.

Незаконные изменения могут привести к нарушениям в работе общедомовых коммуникаций, затоплению или шуму, что неизбежно вызывает конфликты с соседями.

  • Проблемы с продажей квартиры.

Нелегализованная перепланировка может стать серьёзным препятствием при продаже или сдаче жилья. Сделки с такими квартирами нередко признаются недействительными.

  • Угроза безопасности.

Нарушение конструктивных элементов здания или перенос инженерных систем может повлиять на прочность дома и создать риски для всех жильцов.

Как правильно согласовать перепланировку?

Чтобы ваши изменения не стали поводом для проблем, важно заранее всё согласовать с надзорными органами:

  • Создание проекта.

Закажите проект перепланировки у профессионалов, учитывая все технические и законодательные нормы.

  • Согласование.

Отправьте проект в местную жилищную инспекцию (например, Мосжилинспекцию), чтобы получить разрешение на работы.

  • Выполнение работ.

После одобрения приступайте к выполнению перепланировки, соблюдая утвержденный проект.

  • Оформление изменений.

После завершения работ внесите изменения в технический паспорт квартиры.

Советы для успешной перепланировки

  • Проконсультируйтесь с экспертами. Профессиональные архитекторы и юристы помогут избежать нарушений.
  • Изучите законодательство. Убедитесь, что ваши идеи соответствуют нормам Жилищного кодекса.
  • Не торопитесь. Перепланировка требует тщательной подготовки и согласования, но это сэкономит время и деньги в будущем.

Перепланировка квартиры может улучшить ваше жилище, но только при условии соблюдения всех правил. Незаконные изменения чреваты не только финансовыми потерями, но и серьёзными юридическими проблемами. Грамотное планирование, консультации с профессионалами и согласование с жилищной инспекцией помогут избежать неприятностей и создать комфортное пространство, соответствующее вашим ожиданиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Новости России

11 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

клопы кусают мужчин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

педикюр мужской москва в Москве

Новости Казани

9 часов назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Новости Казани

день назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

день назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Новости Татарстана

день назад

В Казани начнут выдавать визы в Китай
Новости Татарстана
3 дня назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Мужчина обратился в прокуратуру

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане на этой неделе ожидается -12 градусов

Интересное в Казани

8 часов назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане руководителем Госинспекции труда стал Шашуров

Новости Татарстана

7 часов назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП
В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и ...
Новости Казани
11 часов назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Татарстана

8 часов назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Новости Татарстана

10 часов назад

В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода

Новости Казани

10 часов назад

В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на см...
Новости России
6 дней назад

«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары