Указ подписан: с июня за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С начала марта текущего года пенсионеры получили возможность не оплачивать горячую воду и отопление, если качество этих услуг оставляет желать лучшего.

Это решение стало результатом решения Верховного суда, направленного на защиту прав старшего поколения в период зимних холодов.

По новым правилам, если горячая вода, поступающая в квартиры, не соответствует температурным нормам, или если отопление не обеспечивает должного тепла, пенсионеры могут оспорить оплату за такие услуги. Так, при наличии подтверждения того, что батареи едва тёплые и температура в помещении ниже установленных стандартов, закон на стороне потребителя.

Это изменение целенаправленно влияет на коммунальные службы, стимулируя их на более ответственное отношение к качеству услуг. В случае недобросовестности, необходимо предоставление доказательств в виде видео или фото, фиксирующих нарушения.

Верховный суд также указал, что при доказанности нарушений, пенсионеры могут претендовать на компенсацию до половины стоимости ненадлежащих услуг ЖКХ.

Кроме того, в соответствии с новыми положениями, Социальный Фонд России информировал о том, что с 1 июля 2024 года пенсионерам будет предоставлена возможность избежать банковских комиссий при оплате коммунальных услуг, включая задолженности и штрафы. Это решение является частью широкомасштабной программы поддержки социально уязвимых слоев населения, которую активно поддерживает правительство России, передает newia.ru.

Таким образом, нововведения не только облегчают жизнь пенсионеров, но и заставляют коммунальные службы улучшить качество предоставляемых услуг, поддерживая высокий уровень жизни всех граждан.