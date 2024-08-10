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Указ подписан: с августа за отопление и воду российские пенсионеры больше не платят

С августа 2024 года вступают в силу обновленные...

florcvet.ru

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С августа 2024 года вступают в силу обновленные правила, целями которых является обеспечение защиты прав старшего поколения в сфере коммунальных услуг.

Эти изменения предусматривают, что пенсионеры могут отказываться от оплаты услуг, если качество их выполнения не соответствует установленным стандартам.

Отказ от оплаты за некондиционные услуги

Если температура в жилище пенсионера систематически не достигает установленной нормы, он имеет право не оплачивать отопление. Аналогично, при недостаточном качестве горячего водоснабжения, предусмотрена отмена платежей за эту услугу.

Использование фото и видео для подтверждения претензий

Введение возможности использовать фотографические и видео материалы в качестве доказательства некачественного обслуживания является ключевым нововведением. Это упрощает процедуру доказывания нарушений со стороны поставщиков услуг.

Право на компенсацию

В соответствии с постановлением Верховного суда, пожилые граждане могут требовать компенсацию в размере 50% от стоимости некачественной услуги. Эта мера направлена на укрепление защиты потребительских прав пенсионеров.

Значение реформ

Введение данных изменений играет важную роль в повышении качества жизни пенсионеров, облегчая им защиту своих интересов. Это демонстрирует заботу государства о благополучии пожилых граждан, обеспечивая их надлежащей защитой в области коммунальных услуг.

Эти меры представляют собой часть более широкой стратегии по обеспечению комфортных условий для старшего поколения, подчеркивая необходимость заботы и уважения к правам пенсионеров.

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