Указ подписан: с августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят

Новая инициатива по поддержке пенсионеров

С 1 августа 2024 года в России появились обновления, направленные на защиту прав пожилых граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг. Теперь пенсионеры освобождаются от оплаты ряда услуг, если их качество вызывает вопросы или не соответствует стандартам.

Например, если температура в квартире пенсионера долгое время находится ниже установленной нормы, он не обязан платить за отопление. Аналогично, если горячая вода не соответствует санитарным требованиям, пожилые граждане могут отказаться от оплаты этой услуги.

Данные изменения направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и защиту их прав. Нововведением является возможность использования фотографий или видеозаписей как доказательства некачественного предоставления коммунальных услуг. Пенсионерам достаточно зафиксировать проблему, чтобы подтвердить нарушение стандартов.

Кроме того, Верховный суд решил, что пожилые граждане могут получить компенсацию в размере половины стоимости услуги, если она была предоставлена ненадлежащим образом. Эта мера нацелена на обеспечение справедливости и защиту прав потребителей, включая людей старшего возраста.