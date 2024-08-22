Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: с 1 сентября за отопление и воду в России пенсионеры больше не платят

С изменениями в законодательстве, принятыми в Р...

fintolk.pro

Подписаться в Telegram

С изменениями в законодательстве, принятыми в России с сентября 2024 года, жизнь пожилых граждан ожидает заметное улучшение.

Сообщается, что эти нововведения нацелены на повышение стандартов жилищных условий для пенсионеров, согласно информации от prochepetsk.ru.

Расширение прав в сфере ЖКХ

Ключевое новшество закона — это расширение прав пожилых людей, позволяющее им отказываться от оплаты за коммунальные услуги, если они оказываются некачественно. Например, пенсионеры теперь могут законно прекратить оплату за отопление или горячую воду, если такие услуги в зимнее время оказываются недоступными.

Проще доказать нарушения

Согласно последним изменениям, Верховный Суд России подтвердил право граждан на получение компенсаций за плохо оказанные услуги, составляющие до половины их стоимости. Нововведения упрощают процедуру доказывания таких нарушений, разрешая использование фотографий и видеозаписей в качестве убедительных доказательств в суде.

Улучшение качества жизни

Законодательные инициативы, направленные на обеспечение достойных условий проживания для старшего поколения, значительно повышают уровень их удовлетворенности и жизненного комфорта. Также укрепляется юридическая защищенность пенсионеров в вопросах ЖКХ, что способствует повышению общего качества обслуживания.

Эти законодательные изменения демонстрируют стремление правительства к защите интересов пожилых граждан, содействуя более открытой и доступной процедуре рассмотрения жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг. Такие меры представляют собой важный шаг к созданию более справедливой и внимательной к нуждам пожилых людей социальной среды.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

сетка металлическая для вентиляции от насекомых

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

стоимость замены сальника коленвала в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка