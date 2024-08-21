Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: с 1 сентября за отопление и воду российские пенсионеры больше не платят

С сентября этого года в России введены изменени...

postila.ru

Подписаться в Telegram

С сентября этого года в России введены изменения в законодательство, направленные на повышение качества жилищных условий пожилых граждан.

Эти поправки нацелены на усиление их прав в области ЖКХ, предоставляя новые механизмы защиты и компенсации, сообщает prochepetsk.ru.

Новые возможности для пенсионеров

Ключевым аспектом законодательных изменений стало право пожилых владельцев квартир отказываться от оплаты коммунальных услуг при недостаточном качестве обслуживания. Например, если в холодное время года в жилище отсутствует отопление или горячая вода, пенсионеры теперь могут не платить за такие услуги, опираясь на законные основания.

Упрощенный порядок доказывания

Высшая судебная инстанция страны подтвердила, что россияне имеют право на получение возмещения, составляющего половину стоимости некачественно оказанных услуг. При этом процесс доказывания таких нарушений упрощен благодаря возможности использовать фотографии и видеозаписи как доказательства в судебных процессах.

Положительные изменения для пенсионеров

Эти законодательные меры значительно продвигают обеспечение достойных условий проживания для старшего поколения, повышая уровень их удовлетворенности жизнью. Укрепление прав пенсионеров в сфере ЖКХ способствует не только повышению качества обслуживания, но и улучшает общую юридическую защищенность этой категории граждан.

Законодательные нововведения подчеркивают стремление правительства защитить интересы пожилых граждан и улучшить их жизненные условия, делая процедуру обращений по поводу качества ЖКХ более прозрачной и доступной.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Интересное в Казани

23 часа назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

уничтожение тараканов дк

Новости Казани

день назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

заказать съёмку с квадрокоптера в Санкт-Петербурге

Новости Казани

17 часов назад

Жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов

Новости Татарстана

23 часа назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Новости Татарстана

15 часов назад

В Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане с 1 сентября начнут забирать телефоны в школах

Новости Татарстана

21 час назад

2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электросамокатом и вылетели
Новости Татарстана
день назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстан на 3 месте среди регионов по зарплатам учителей

Интересное в Казани

14 часов назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за Горьковского шоссе вырос госдолг Татарстана до 122,85 млрд рублей

Новости Казани

17 часов назад

В Казани до 22 ноября проведут капремонт участка улицы Гудованцева
Инспектора лицензионного центра Росгвардии по Р...
Новости Татарстана
19 часов назад

Инспектора лицензионного центра Росгвардии по РТ арестовали за взятку в 513 тыс

Новости Татарстана

19 часов назад

Парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными

Новости Татарстана

20 часов назад

Ольга Серябкина приедет на День города в Зеленодольск 30 августа

Новости Казани

20 часов назад

Студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани
Discord: Твой путеводитель в мире общения и гей...
Интересное в Казани
4 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга
В Казани курьер спас девушку от агрессора
Новости Казани
день назад

В Казани курьер спас девушку от агрессора