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Указ подписан: с 1 августа за тепло и воду пенсионеры больше не платят

С  августа 2024 года  у  российских  пенсионеро...

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С августа 2024 года у российских пенсионеров появился весомый аргумент в спорах с коммунальщиками. Новые правила предоставляют пожилым гражданам право не платить за некачественные услуги ЖКХ.

Не мерзнуть и не молчать: Холодные батареи при включенном отоплении? Горячая вода, которая не дотягивает до санитарных норм? Теперь пенсионеры могут не оплачивать эти "услуги", а смело требовать перерасчета.

Фотофакт – лучший адвокат: Больше не нужно тратить нервы на уговоры прийти и убедиться в проблеме. Достаточно сфотографировать или снять видео, подтверждающее нарушение нормативов, и обратиться с жалобой.

Верховный суд на стороне пенсионеров: Важное победа – решение Верховного суда, которое гарантирует пожилым гражданам право на компенсацию 50% стоимости некачественной услуги. Это серьезный шаг в защите прав потребителей старшего поколения.

Новые правила – это не только о комфорте, но и о справедливости. Теперь у пенсионеров есть реальные рычаги воздействия на недобросовестных коммунальщиков.

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