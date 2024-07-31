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Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду российские пенсионеры больше не платят

С 1 августа 2024 года в Российской Федерации вв...

9111.ru

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С 1 августа 2024 года в Российской Федерации введены важные изменения, касающиеся оплаты коммунальных услуг пожилыми россиянами.

Эти изменения предоставляют пожилым людям право не оплачивать услуги, качество которых не соответствует государственным стандартам.

Какие услуги подпадают под льготу

Пенсионеры могут не оплачивать отопление, если температура в их квартирах долговременно ниже нормальной. Также, если качество горячей воды не соответствует санитарным стандартам, оплата за неё не взимается. Это направлено на обеспечение комфортных условий проживания для пожилых людей.

Процесс доказательства некачественного сервиса

В качестве нововведения введена возможность использовать фотографии и видеозаписи в качестве доказательств некачественного предоставления услуг. Это значительно упрощает процесс доказательства и ускоряет получение компенсаций.

Компенсации за некачественные услуги

По решению Верховного суда, пенсионеры могут требовать компенсацию в размере 1/2 стоимости услуги, если она была предоставлена некачественно. Это гарантирует, что пожилые люди не только защищены от некачественных услуг, но и имеют финансовую поддержку при их получении.

Важность новых изменений

Эти изменения демонстрируют заботу государства о социальной защите пожилых граждан. Они направлены на улучшение качества жизни пенсионеров и усиление их прав в обществе. Пожилым людям предоставляются дополнительные инструменты для защиты своих прав и получения должного качества коммунальных услуг.

Таким образом, данные изменения значительно повышают уровень защиты прав пенсионеров в России, предоставляя им больше возможностей для контроля качества жизни и улучшения условий проживания, сообщает Prochepetsk.ru.

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