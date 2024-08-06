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Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры перестанут платить

С 1 августа 2024 года в России вступили в силу ...

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С 1 августа 2024 года в России вступили в силу новые правила, призванные защитить интересы пожилых граждан в сфере ЖКХ. Теперь пенсионеры могут смело требовать перерасчета платы за некачественные коммунальные услуги, а в некоторых случаях - и вовсе от них отказаться.

Холодно в квартире? Не платите за отопление!

Если температура в жилом помещении пенсионера не соответствует нормам, он имеет полное право не платить за отопление до устранения проблемы. То же самое касается и горячей воды: не соответствует нормам - не платите!

Фото и видео в помощь!

Еще одно важное новшество: теперь для подтверждения факта некачественной услуги пенсионерам достаточно предоставить фотографии или видеозаписи.

Компенсация за дискомфорт!

Верховный суд пошел еще дальше и постановил, что пожилые граждане могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости услуги, если ее качество было неудовлетворительным.

Эти изменения - важный шаг на пути к защите прав пожилых людей и обеспечению им комфортных условий жизни.

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