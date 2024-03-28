Указ подписан: с 1 апреля за отопление и воду российские пенсионеры могут не платить

С 1 апреля 2024 года пожилым гражданам России предоставляется привилегия не оплачивать определенные коммунальные услуги в случае возникновения проблем с их качеством.

Согласно новой инициативе, пенсионеры освобождаются от оплаты отопления в случае, если в их жилище держится температура ниже установленных норм в течение продолжительного времени.

То же правило распространяется на горячую воду: пенсионеры могут не оплачивать данную услугу, если ее качество не соответствует установленным санитарным стандартам. Кроме того, появились новые методы доказательства некачественного предоставления услуг - теперь достаточно фотографии или видеозаписи проблемы. Процедура упрощена, что позволяет значительно легче удостоверить факт некорректного предоставления коммунальных услуг.

В дополнение, Верховный Суд принял решение, согласно которому пенсионеры будут иметь право на компенсацию половины стоимости услуги при подтверждении ее низкого качества.