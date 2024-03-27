Указ подписан: с 1 апреля за отопление и воду пенсионеры могут не платить

Пенсионерам предоставили новую меру поддержки

С начала апреля 2024 года в России введены нововведения, предоставляющие пожилым гражданам право освободиться от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае возникновения проблем с их качеством. Согласно новой инициативе, пенсионеры освобождаются от оплаты отопления, если в их жилище длительное время держится температура ниже установленных норм.

Такое же правило распространяется на горячую воду: пожилые граждане могут не платить за услугу в случае, если ее качество не соответствует установленным санитарным стандартам. Важно отметить, что появились новые возможности для подтверждения некачественного предоставления услуг - теперь достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы. Этот процесс упростили, что делает демонстрацию факта некачественного обслуживания коммунальных услуг более доступной.

Более того, Верховный суд принял решение, согласно которому пенсионеры имеют право на возмещение половины стоимости услуг в случае обнаружения доказательств их плохого качества. Ранее упоминалось, что с 26 марта вводится полный запрет: все жильцы, у которых установлены счетчики, подпадают под новое жесткое правило.