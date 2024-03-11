Новости России
· Алина Алмакаева

Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям придется пересдать на права

Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям придется пересдать на права

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С 1 апреля 2024 года вступят в силу новые нормы, направленные на ужесточение безопасности на дорогах. В соответствии с объяснением, представленным в ГИБДД, иностранные национальные и международные водительские удостоверения станут недействительными в определенных случаях:

- Если водитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, который приобрел вид на жительство или гражданство России, то его иностранное водительское удостоверение станет недействительным через год после этого момента.
- Если гражданин России въезжает в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения, то спустя год после этого момента его удостоверение также станет недействительным.

Исключением являются национальные водительские удостоверения из Республики Беларусь, которые останутся действительными для граждан России, и наоборот.

Таким образом, водителям с иностранными правами рекомендуется тщательно следить за сроками и обновлять свой статус в России, чтобы избежать проблем с действительностью своих удостоверений. В случае нарушения этих правил, автомобилистам грозят штрафы в соответствии с законодательством.

Эти изменения вводятся с целью предотвращения уклонения от прохождения медицинских освидетельствований и повышения безопасности на дорогах.

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