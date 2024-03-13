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· Артем Акчурин

Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям надо будет пересдать на права

Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям надо будет пересдать на права

РБК

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С 1 апреля 2024 года вступают в силу новые меры, направленные на ужесточение безопасности на дорогах.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения объясняет, что иностранные национальные и международные водительские удостоверения станут недействительными в определенных случаях:

- Если иностранный гражданин или лицо без гражданства приобрели вид на жительство или гражданство России, их иностранное водительское удостоверение перестанет быть действительным спустя год после этой ситуации.
- Если гражданин России въехал в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения, его удостоверение также станет недействительным через год после данного момента.

Однако исключение составляют национальные водительские удостоверения из Республики Беларусь, которые по-прежнему будут действительными для граждан России и наоборот.

Поэтому водителям, у которых есть иностранные водительские права, рекомендуется следить за сроками и обновлять свой статус в России, чтобы избежать проблем с действительностью удостоверений. В случае нарушения этих правил, автомобилистам грозят штрафы в соответствии с законодательством.

Целью введения этих изменений является предотвращение уклонения от прохождения медицинских освидетельствований и повышение безопасности на дорогах.

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