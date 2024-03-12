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Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям будет необходимо пересдать на права

Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям будет необходимо пересдать на права

РИА Новости

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С 1 апреля 2024 года вступят в силу новые нормы, нацеленные на ужесточение дорожной безопасности.

В соответствии с объяснением, представленным в ГИБДД, иностранные национальные и международные водительские удостоверения приобретут недействительность в определенных случаях.

- Если водитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим вид на жительство или гражданство России, его иностранное водительское удостоверение станет недействительным через год после данного момента.
- Если гражданин России въезжает в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения, его удостоверение также станет недействительным через год после этого момента.

Исключением являются национальные водительские удостоверения из Республики Беларусь, которые останутся действительными для граждан России, и наоборот.

Таким образом, водителям с иностранными водительскими правами рекомендуется тщательно следить за сроками и обновлять свой статус в России для избежания проблем с действительностью персональных удостоверений. В случае нарушения данных правил, автомобилистам грозят штрафные санкции согласно законодательству.

Целью введения этих изменений является предотвращение уклонения от медицинских освидетельствований и повышение уровня безопасности на дорогах.

Ранее, татарстанцам напомнили о выходных в апреле. Подробнее в телеграмм-канале "Злой Казанец".

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