Указ подписан: с 1 апреля 2024 года водителям будет необходимо пересдать на права
РИА Новости
С 1 апреля 2024 года вступят в силу новые нормы, нацеленные на ужесточение дорожной безопасности.
В соответствии с объяснением, представленным в ГИБДД, иностранные национальные и международные водительские удостоверения приобретут недействительность в определенных случаях.
- Если водитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим вид на жительство или гражданство России, его иностранное водительское удостоверение станет недействительным через год после данного момента.
- Если гражданин России въезжает в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения, его удостоверение также станет недействительным через год после этого момента.
Таким образом, водителям с иностранными водительскими правами рекомендуется тщательно следить за сроками и обновлять свой статус в России для избежания проблем с действительностью персональных удостоверений. В случае нарушения данных правил, автомобилистам грозят штрафные санкции согласно законодательству.
Целью введения этих изменений является предотвращение уклонения от медицинских освидетельствований и повышение уровня безопасности на дорогах.
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