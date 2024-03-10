Указ подписан: с 1 апреля 2024 года многим водителям придется пересдать на права

В соответствии с нововведениями, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, планируется ужесточение мер по обеспечению безопасности на дорогах.

Согласно объяснению представителей ГИБДД, иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными в определенных случаях:

- Если иностранный гражданин или лицо без гражданства приобретает вид на жительство или гражданство России, то через год после этого события их иностранный водительский документ станет недействительным.

- Если гражданин Российской Федерации получил иностранное национальное водительское удостоверение после въезда в другую страну, то через год после этого момента его удостоверение также утратит свою силу.

Исключением из этого правила являются национальные водительские удостоверения из Республики Беларусь, которые будут оставаться действительными как для граждан России, так и для белорусских граждан.

Таким образом, водителям, у которых есть иностранные права, необходимо внимательно следить за сроками и обновлять информацию о своем статусе в соответствии с законодательством России, чтобы избежать возможных проблем с действительностью своих удостоверений. В случае нарушения этих правил, на автомобилистов может быть наложен штраф в соответствии с законом.

Эти изменения направлены на предотвращение уклонения от прохождения медицинских проверок и улучшение уровня безопасности на дорогах.