Указ подписан. Российских владельцев квартир с балконом ждет большой сюрприз с мая 2024 года

Новые правила для россиян по курению на балконе

С 30 апреля вступает в силу новое правило для жителей многоквартирных домов с балконами, устанавливающее, что курение на балконе не должно нарушать права соседей. Верховный суд принял решение, что дым от курения на балконе может повлечь за собой возможность требования компенсации вреда от соседей, чьи права были нарушены.

Ранее суды отклоняли иски о запрете курения на балконах, поскольку они не считались местами, где запрещено курить. Теперь Верховный суд подчеркнул важность соблюдения прав всех соседей и их комфорта.

Юрист Максим Иванов отмечает, что новое правило может привести к увеличению числа судебных разбирательств между соседями. Он советует жителям домов обсуждать вопросы курения и находить компромиссные решения для избежания возможных конфликтов.