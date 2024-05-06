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Указ подписан. Российских владельцев квартир с балконом, ждет большой сюрприз с мая

С 30 апреля начинают действовать новые правила для жителей многоквартирных домов с балконами в России.

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Новые правила для жителей России: курение на балконе

С 30 апреля начинают действовать новые правила для жителей многоквартирных домов с балконами в России. Верховный суд принял решение, что курение на балконе не должно нарушать права соседей.

Ранее суды отклоняли иски о запрете курения на балконах, поскольку они не включены в список мест, где запрещено курить. Однако Верховный суд добавил важное уточнение: необходимо учитывать права всех соседей.

Это означает, что жители могут требовать компенсацию за вред, если дым от курения на балконе проникает в их квартиры.

Юрист Максим Иванов предупреждает, что новые правила могут привести к увеличению числа судебных исков между соседями. Он советует жильцам многоквартирных домов договариваться друг с другом и искать компромиссные решения, чтобы избежать конфликтов.

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