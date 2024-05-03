Указ подписан. Российских собственников квартир с балконом, ждет большой сюрприз с мая

Новые правила для российских правил касаются курения на балконах

С 30 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся жильцов многоквартирных домов с балконами. Верховный суд принял постановление, которое устанавливает, что курение на балконе не должно нарушать права соседей.

Ранее суды отклоняли иски об ограничении курения на балконах, поскольку они не включались в список запрещенных мест для курения. Однако Верховный суд внес важное уточнение: права всех соседей должны быть уважаемы.

Это означает, что жильцы могут требовать компенсации за вред, если дым от курения на балконе проникает в их квартиры.

Юрист Максим Иванов предупреждает, что новое правило может привести к увеличению числа судебных исков между соседями. Он рекомендует жильцам многоквартирных домов договариваться и искать компромиссные решения, чтобы избежать конфликтов.